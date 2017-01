Life of Black Tiger

Die PlayStation 4 aus dem Hause Sony gilt ja gemeinhin als die derzeit leistungsstärkste Heimkonsole, selbst wenn man nicht von der PS4 Pro spricht. Dass das mit einer entsprechenden Qualität der für diese Plattform erhältlichen Titel einher geht, ist aber keineswegs gesagt. Das untermauert auch ein nun neu veröffentlichter Trailer.

Der neue Trailer zur kommenden PS4-Umsetzung von Life of Black Tiger ist der wohl schlechteste Videoclip überhaupt, der jemals über den offiziellen YouTube-Kanal von Sony veröffentlicht wurde. Auch die Chancen, dass das Spiel selbst als eines der schlechtesten für die PS4 gelten wird, stehen nicht schlecht, wenn es in dieser Form veröffentlicht wird.

Im Titel übernehmt ihr die Rolle eines schwarzen Tigers, der ums Überleben kämpft und sich so auch Angriffen von Menschen und anderer Tiere erwehren muss. Die Krux: Es handelt sich um eine Portierung eines Mobile-Spiels. Das ist an und für sich ja noch kein Problem, würde dieses für die Heimkonsole entsprechend angepasst und aufgepimpt werden. Diese Arbeit scheinen sich die Macher aber nicht machen zu wollen, weshalb die grafische Präsentation eher daher kommt wie die eines Spiels aus der PSone-Ära. Im Trailer gibt es quasi keine Animationen, so dass das Video ein desaströses Bild abgibt. Im Folgenden könnt ihr euch davon selbst überzeugen.