Days of Play mit feinen Konsolen-, Spiele- und Zubehör-Angeboten

Sony zieht die Spendierhosen an und bietet euch vom 09. bis 17. Juni einige tolle Angebote auf Konsolen, Spiele und Zubehör.

Sony bläst zum großen Angebot "Days of Play" mit besonderen Rabatten auf PS4-Konsolen, PlayStation VR, Spiele sowie Zubehör. Das Angebot erstreckt sich dabei sowohl über den PlayStation Store wie auch ausgewählte Handelspartner.

Am Freitag, den 09. Juni bieten Händler wie Amazon, Saturn oder auch Media Markt verschiedene Konsolen einzeln oder im Bundle zu günstigen Preisen an. Darunter befindet sich beispielsweise die PS4 Pro mitsamt Horizon: Zero Dawn. Außerdem werden Controller sowie Stereo-Headsets Bestandteil der Aktion sein.

Im PlayStation Store erwarten euch Rabatte auf große Titel wie Nioh oder Uncharted 4: A Thief's End ebenso wie zahlreiche Download-Spiele und Abos von PlayStation Plus. Wer nach passender Gaming-Kleidung sucht, wird bei den Angeboten im neu gegründeten PlayStation Gear Store fündig.

Die Aktion "Days of Play" beginnt am Freitag, den 09. Juni und endet am Samstag, den 17. Juni. Download-Games und PS-Plus-Mitgliedschaften werden dagegen bis zum 21. Juni verfügbar sein.