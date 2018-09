In der Schweiz bereiten sich Gamer bereits auf die Zurich Game Show vor, die in Kürze steigen wird. Auch Sony PlayStation gibt sich die Ehre und hat nun das entsprechende Messe-Line-up bekannt gegeben.

Die deutschsprachige Niederlassung von Sony ist am kommenden Wochenende in der Schweiz zu Gast, wenn vom 14. bis zum 16. September die Zurich Game Show 2018 ihre Pforten öffnet. Schweizer Fans der Konsole haben dann die Möglichkeit, sich aktuelle und kommende PlayStation-Titel vor Ort anzusehen.

Sony lässt sich in Halle 3 am Stand 315 der Messe Zürich finden und vor Ort sind folgende Titel vertreten:

Call of Duty: Black Ops IIII – erstmals spielbar: der Battle-Royal-Modus "Blackout"

Resident Evil 2

Marvel’s Spider-Man

God of War

Detroit: Become Human

GT Sport

Daneben gibt es auch ein buntes Unterhaltungsprogramm, dem mit den Schauspielern Bryan Dechart und Amelie Rose Blaire auch zwei Stargäste angehören. Diese haben die Charaktere Connor und Traci in Detroit: Become Human verkörpert. Am Freitag zwischen 18:30 und 18:50 Uhr geben die beiden Autogramme und stehen für Fotos zur Verfügung.

Anhänger von PSVR können am Stand 607 des Magazins "VR ROOM" in Halle 5 den neuen Taktik-Shooter Firewall Zero Hour sowie den Jump'n'Run-Titel Astro Bot: Rescue Mission in der virtuellen Realität ausprobieren.