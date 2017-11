Der Dezember rückt greifbar näher und damit auch die PlayStation Experience, neben den The Game Awards das letzte große Event des Jahres. Sony hat nun das Programm offiziell bekannt gegeben - und damit auch die Blockbuster bestätigt, zu denen es handfeste frische Infos und Eindrücke gibt.

Bereits zuvor hatte Sony eine breite Palette an spielbaren Titeln auf der diesjährigen PlayStation Experience Anfang Dezember angekündigt. Nun ging man zudem näher auf das Programm sowie die eingeplanten Panels ein.

So wird es euch sicherlich erfreuen, dass sich ein eigenes Panel ausschließlich dem Mega-Blockbuster The Last of Us: Part II widmen wird. Dieses findet am Samstag, den 09. Dezember um 18:30 Uhr Ortszeit an der US-Westküste statt. Bei uns wird es dann bereits Sonntag um 03:30 Uhr morgens sein.

Weitere Panels thematisieren das erst vor wenigen Wochen vorgestellte Ghost of Tsushima von Sucker Punch sowie den neuen Hoffnungsträger von Media Molecule, Dreams. Gerade um den letztgenannten Titel war es zuletzt äußerst still geworden, so dass man sich zwischenzeitlich schon Sorgen machen musste, ehe das Team bekräftigte, dass die Arbeiten weiter gut vorangehen.

Die Auftaktveranstaltung ist für Freitag, den 08. Dezember um 20:00 Uhr Ortszeit an der US-Westküste geplant; bei uns ist es dann Samstag um 05:00 Uhr früh. Die größten Sony-Ankündigungen wurden in diesem Jahr bereits auf der E3 sowie der Paris Games Week getätigt, aber dennoch wird es noch einige Überraschungen rund um PSVR sowie die PS4 geben. Auch frische Infos zu bereits angekündigten Titeln erwarten euch.

Alle Panels der PSX 2017 im Überblick:

PSVR Game Panel - 09. Dezember um 11:00 Uhr PT (Ortszeit)

Media Molecule Presents Dreams - 09. Dezember um 12:30 Uhr PT (Ortszeit)

IGN Ranks the Top 10 PlayStation Games of All Time - 09. Dezember um 14:00 Uhr PT (Ortszeit)

Ghost of Tsushima: From Concept to Reveal - 09. Dezember um 15:30 Uhr PT (Ortszeit)

Uncharted 10th Anniversary Celebration - 09. Dezember um 17:00 Uhr PT (Ortszeit)

The Last of Us: Part II - Meet the Cast - 09. Dezember um 18:30 Uhr PT (Ortszeit)