Seine alte PlayStation 4 auf eine PS4 Pro upgraden und gerade einmal 99 Euro zahlen. Klar, dass viele Konsolenbesitzer bei diesem Angebot von GameStop zuschlagen wollten. Doch der Ansturm war enorm, sodass die Kontingente schon nach kürzester Zeit aufgebraucht waren. Jetzt bezieht GameStop Stellung.

Gestern hatte der Händler GameStop einen interessanten Deal für PS4-Besitzer parat: Wer seine alte Sony-Konsole und zwei Spiele eintauscht, muss nur noch 99 Euro zahlen, um auf die PlayStation 4 Pro upgraden zu können. Natürlich weckte das Angebot viel Interesse und war bereits binnen kürzester Zeit vergriffen, noch am selben Tag. Das sorgte für enormen Frust und Ärger unter potenziellen Kunden. Mit einem solch enormen Andrang hatte GameStop nicht gerechnet und sieht sich jetzt in der Situation, sich zu der Aktion zu äußern und Interessenten Hoffnung zu machen.

"Aufgrund des explosiven Ansturms und der enormen Resonanz auf die aktuelle GameStop-Eintauschaktion zur PS4 Pro ist es leider zu massiven Engpässen in den Stores gekommen. GameStop kann daher aktuell leider nicht alle Eintauschwünsche erfüllen. Für den gesamten Aktionszeitraum sind und waren von Beginn an aber mehrere Nachlieferungen in Planung, die sich auch teilweise schon auf dem Weg in die Filialen befinden, um allen Kunden schnellstmöglich den Zugang zur Aktion wieder zu gewähren", heißt es in einer Pressemitteilung. In den kommenden Tagen solltet ihr also weiterhin in Filialen in eurer Nähe nachfragen, solltet ihr das Angebot wahrnehmen wollen.