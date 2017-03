Schon länger ist die PlayStation 4 das Zugpferd für Sony im Konsolenbereich. Dem Vorgänger PlayStation 3 geht es nun daher endgültig an den Kragen.

Alle guten Dinge haben irgendwann ein Ende, so auch der Zyklus der PlayStation 3. Seit dem 11. November 2006 ist das gute Stück bereits in Japan erhältlich und ist dort gewissermaßen der letzte Mohikaner, was die Last-Gen-Plattformen betrifft. Nun wird die Produktion der Konsole aber auch dort eingestellt.

Im Land der aufgehenden Sonne war die Konsole bis zuletzt durchaus populär. Vor allen Dingen im Veröffentlichungszeitraum der PS4 verkaufte sich die betagte Plattform noch wie geschnitten Brot und beeinflusste damit auch die Zahlen der neuen Heimkonsole. Nun zieht Sony aber endgültig einen Schlussstricht und bestätigt die baldige Einstellung der Produktion der PS3 in Japan auf der offiziellen Webseite. Zum westlichen Markt äußerte man sich indes noch nicht, die Chance ist aber hoch, dass man auch in hiesigen Gefilden bald einen Schlussstrich unter das Kapitel zieht.