Das hinter der Forza-Reihe stehende Entwicklerstudio Playground Games ist auf Expansionskurs und eröffnet nun für ein weiteres, neues Projekt eine zweite Niederlassung.

Screenshot aus Forza Horizon 3

Während vielerorts immer wieder von Entlassungen die Rede ist, schlägt Forza-Entwickler Playground Games den umgekehrten Weg ein und expandiert. Wie nun bekannt wurde, gründet das Studio aus Leamington Spa eine zweite Niederlassung, um mit dieser ein neues Spieleprojekt zu verfolgen.

Auch das zweite Studio wird in Leamington Spa angesiedelt sein und sich nur einen Steinwurf vom Hauptstudio entfernt befinden. Dort soll die neue Belegschaft künftig an einem Spiel mit offener Spielwelt werkeln, bei dem es sich jedoch explizit nicht um ein Rennspiel handelt.

Über die Möglichkeit, ein zweites Studio zu eröffnen, habe man sich schon seit einigen Jahre Gedanken gemacht, heißt es in einer Stellungnahme von Gründer und Creative Director Ralph Fulton. Die jetzige Umsetzung sei für das Studio eine "großartige Möglichkeit", sich "selbst in einem anderen Genre auszutesten". In der nächsten Zeit wird man hierfür nun zunächst versuchen, talentierte Entwickler und Mitarbeiter anzuheuern.

Während zum neuen Projekt im Übrigen weder Name, Termin oder weitere Details bekannt sind, müssen sich Forza-Fans indes keine Sorgen machen, dass ihre Franchise nun auf der Strecke bleibt. Diese werde weiterhin "der Grundstein unseres Geschäfts" bleiben, so Fulton weiter.