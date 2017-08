Im vergangenen Monat fand der erfolgreiche Auftakt statt, nun geht das Turnier Battlegrounds Allstars in die zweite Runde. Vielleicht habt ihr morgen Abend noch nichts vor...

Vergangenen Monat wurde das erste Battlegrounds Allstars abgehalten: ein Spaßturnier in PlayerUnknown's Battlegrounds, bei dem rund 100 YouTuber und Streamer teilnahmen. Nun kündigt Veranstalter Freaks 4U Gaming weitere Aufeinandertreffen an.

Auf monatlicher Basis sollen bis Jahresende vier weitere Turniere stattfinden. Direkt morgen, am 12. August, geht der kurz PUBG BAAL genannte Wettbewerb in die zweite Runde. Erneut werden rund 100 Teilnehmer aus dem YouTube - und Streaming-Bereich dabei sein, darunter bekannte Namen wie PietSmiet oder ungespielt. Als Gastgeber tritt HandOfBlood in Erscheinung, der ebenfalls an den Spielen teilnehmen wird. Diverse Sonderregeln sollen die Teilnehmer verzweifeln lassen und damit das Zuschauen interessanter machen.

Ab 18 Uhr könnt ihr die Kämpfe live im offiziellen Stream verfolgen. Auch übertragen die verschiedenen teilnehmenden YouTuber und Streamer das Turnier auf ihren Kanälen. Wer gar nichts verpassen möchte, kann über die offizielle Battlegrounds-Allstars-Website sogar mehrere Streams auf einmal anschauen.