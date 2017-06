Brendan Greene, auch bekannt als "PlayerUnknown", gab im Rahmen der diesjährigen E3 einen Ausblick auf die kommenden Neuerungen und Inhalte für sein Spiel Battlegrounds.

Über die kommenden Monate wollen sich Greene und sein Studio Bluehole vor allem auf Stabilität und inkrementelle Neuerungen konzentrieren. Eines der meist erwarteten Features ist dabei, über Wände hinüber und auf Gebäude hinauf klettern, durch Fenster hindurch springen und über Motorhauben von Autos rollen zu können.

Greene kündigte außerdem mit der OTs-14 Groza eine neue, kurzkalibrige Waffe an, die sich mit den richtigen Upgrades auch für Ziele in weiterer Entfernung eignen soll, sowie zwei neue Karten. Die erste verschlägt euch in ein urbanes Setting mitten in der Wüste, die zweite hingegen befördert euch an die Adria. Frühe Entwürfe der beiden neuen Karten könnt ihr euch bei GameInformer ansehen.

Last but not least ist ein vollwertiges 3-D-Replay-System in Arbeit, das euch dabei helfen wird, die Action aus jedem Blickwinkel betrachten und daraus lernen zu können.

PlayerUnknown's Battlegrounds ist derzeit als Early-Access-Titel bei Steam erhältlich und wird im kommenden Jahr auch für Xbox One erscheinen.