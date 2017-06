Zunächst konsolenexklusive Umsetzung für Xbox One

PlayerUnknown's Battlegrounds mutierte auf dem PC zu DEM Überraschungs-Hit schlechthin im laufenden Jahr 2017. Nun kommt das Spiel auch auf die Xbox One.

Auf dem Xbox Media Briefing auf der E3 in Los Angeles betrat kein Geringerer als Brendan Green höchstpersönlich die Bühne. Der Hauptverantwortliche für PlayerUnknown's Battlegrounds bestätigte dabei nicht nur, dass der Titel mittlerweile mehr als 300 Millionen Spieler auf dem PC zählt, sondern kündigt zudem auch noch eine Xbox-One-Umsetzung an.

Für die Microsoft-Plattform soll das Spiel später in diesem Jahr zu haben sein. Der Release erfolgt darüber hinaus im Konsolenbereich zunächst exklusiv für die Xbox One; ob und wann weitere Umsetzungen folgen, bleibt abzuwarten. Zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich zum Launch der Vollversion, soll es dann auch ein Update auf die leistungsstärkere Xbox One X mit weiteren Verbesserungen geben.

PlayerUnknown's Battlegrounds - E3 2017 Xbox One Announcement Trailer Das auf dem PC so erfolgreiche PlayerUnknown's Battlegrounds kommt zunächst Konsolen-exklusiv auf die Xbox One.

