Xbox One X: So stabil ist die Framerate bereits

Der PC-Erfolgstitel PlayerUnknown's Battlegrounds soll künftig auch die Xbox One sowie die leistungsstärkere Xbox One X unsicher machen. Nun gibt es erste Hinweise darauf, wie gut das Spiel derzeit bereits auf der Microsoft-Plattform läuft.

Bis dato sind noch nicht viele Details zur Xbox-One-Version von PlayerUnknown's Battlegrounds bekannt, schließlich äußerten sich die Macher nach der Ankündigung auf der diesjährigen E3 noch nicht weiter zur Portierung. In einem neuen Interview hat sich Erschaffer Brendan "PlayerUnknown" Greene nun aber zum Thema geäußert.

Demnach läuft das Spiel mittlerweile auch auf einem Prototypen der kommenden Xbox One X. Mit dieser Version begebe man sich bereits auf die Live-Server und könne bereits stabile Bildraten von 30 bis 40 FPS erreichen. Dieser Wert wird wohlgemerkt auf Servern mit 100 Mann erreicht. Andererseits sollte das Spiel insbesondere auch auf der leistungsstarken Xbox One X überzeugen.

Inwieweit das Team hier noch Optimierungen vornehmen kann und wie PlayerUnknown's Battlegrounds auf der regulären Xbox One S laufen wird, wird in Anbetracht dieser Angaben sicherlich interessant zu sehen sein. Der Großteil des Entwicklerteams in Südkorea fokussiert sich jedenfalls weiter auf die Fertigstellung der PC-Version. Nur ein aus fünf Personen bestehendes spanisches Studio namens Anticto ist ausschließlich mit der Konsolenversion beschäftigt.

Die Early-Access-Version auf dem PC ist sehr von der CPU abhängig, so dass ein stabiles 60-FPS-Ziel auf Konsolen schwer zu erreichen sein dürfte. Über die weiteren Entwicklungen halten wir euch auf dem Laufenden. Einen Termin für die Konsolenfassung gibt es noch nicht.