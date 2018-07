Spieler von Fortnite toben sich derzeit ja im zunächst zeitlich begrenzt verfügbaren Playground-Modus aus. Auch in PUBG dürfen sich Battle-Royale-Fans nun wieder über einen LTM freuen: der War-Mode feiert in einer Variation ein Comeback!

Sowohl in Fortnite als auch in PlayerUnknown's Battlegrounds haben sich die zeitlich begrenzten Spielmodi (LTM) etabliert und erfreuen sich dank der Variation im Gameplay großer Beliebtheit. In der PC-Fassung von PUBG kehrt nun einer der populärsten LTMs zurück: der War-Mode.

Im Gegensatz zum Original bekommt der War-Mode dieses Mal einige Variationen spendiert. Am wichtigsten dabei: Wurde das letzte Mal im LTM auf der Karte Erangel gezockt, ist der Schauplatz dieses Mal die neue Dschungelkarte Sanhok. Ansonsten treten fünf Squads mit jeweils 10 Spielern gegeneinander an, um den Sieg unter sich auszumachen; zuvor waren es nur drei 10-Mann-Squads. Die Grundregeln werden beibehalten und jedes Match findet in einer kleinen Sicherheitszone in einem spezifischen Kartenbereich statt. Das erste Team, das 200 Punkte erreicht bzw. das Team mit der höchsten Punktzahl nach Ablauf des Zeitlimits gewinnt.

Der Startschuss fällt am 06. Juli um 04:00 Uhr deutscher Zeit; der War-Mode wird dann bis zum 09. Juli ebenfalls um 04:00 Uhr früh verfügbar sein.