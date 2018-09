Der Release von Version 1.0 auf der Xbox One brachte Spielern von PUBG noch nicht alle Features der PC-Fassung ein. Jetzt gibt es endlich einen Termin für den bislang noch fehlenden War Mode.

In einem neuen Community Post haben die Macher nun Nägel mit Köpfen gemacht, was den Release-Termin für den bislang fehlenden War Mode in PUBG auf der Xbox One betrifft. Zwar ist auch auf der Microsoft-Konsole mittlerweile Version 1.0 des Spiels verfügbar und das Game-Preview-Programm damit verlassen worden, unter anderem dieser Spielmodus war aber dennoch bislang abhanden gekommen.

Ab dem 21. September ist nun Schluss damit, denn dann wird der War Mode auch in PUBG auf der Xbox One ergänzt. Spieler bekommen dann einen neuen Spielmodus im Deathmatch-Stil, in dem Spieler im Gegensatz zum klassischen Battle-Royale-Modus auch per Respawn nach ihrem Tod in eine Partie zurückkehren können.

Punkte lassen sich via Knockdowns und Kills sammeln sowie auch über das Wiederbeleben von Teammitgliedern. Wer zuerst die Zielpunktzahl erreicht oder nach dem Ablauf der Zeit die meisten Punkte hat, gewinnt die Partie.

Wichtig: Der War Mode wird als Event-Modus in PUBG nur an ausgewählten Wochenenden und zeitlich begrenzt zur Verfügung stehen. Der 21. September markiert dabei den Beginn des ersten unterstützten Wochenendes. Erst mit dem Einzug der Custom Games, die für einen noch nicht genannten Zeitpunkt im Oktober geplant sind, dürfte sich das ändern.

Im Vorfeld des War Mode wird es am 18. September einen Hotfix für die Xbox-Version geben, der einige Änderungen mit sich bringen wird. Diverse Framerate-Probleme werden dabei behoben; darüber hinaus werden diverse grafische Änderungen für ein besseres Spielgefühl vorgenommen.