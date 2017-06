Der Steam-Hit PlayerUnknown's Battlegrounds erhält in den nächsten Tagen ein neues Update. Dieses wird neben neuen Waffen auch Änderungen bei der Loot-Spawn-Rate mit sich bringen.

Seit PlayerUnknown's Battlegrounds auf Steam in die Early-Access-Phase gestartet ist, ist der Mehrspieler-Titel ein Hit und führt die Listen der digitalen Distributionsplattform an. Durch regelmäßige Updates passt Entwickler Bluehole das Spiel an und fügt neue Inhalte hinzu. In einigen Tagen ist es mit dem mittlerweile vierten Monats-Patch wieder soweit.

Das Update fügt PlayerUnknown's Battlegrounds zwei neue Waffen hinzu. Dabei handelt es sich einmal um das 7.62 mm Sturmgewehr Groza, das eine exzellente Stabilität und Stopping Power auf kurze und mittlere Reichweite verfügen soll. Verfügbar sein wird die Groza ausschließlich in Vorratskisten, die via Fallschirm auf die Insel gelangen und ersetzt damit das VSS 9mm Scharfschützengewehr. Dieses wird künftig zufällig in der Welt auffindbar sein. Bei der zweiten neuen Waffe handelt es sich um die P18C 9mm Pistole mit Vollautomatik-Modus, die ebenfalls zufällig in der Welt zu finden ist.

Große Änderungen wird es bei der Spawn-Rate einiger Waffen und Rüstung geben. So wird das 5.56mm Sturmgewehr SCAR-L zukünftiger seltener auftauchen. Im Gegenzug wird die Spawn-Rate der 9mm UMP Maschinenpistole erhöht. Da Level-1-Helme bisher häufiger als Level-1-Westen auftauchten, wird die Spawn-Rate entsprechend aneinander angeglichen.

PlayerUnknown's Battlegrounds ist am 23. März 2017 in die Early-Access-Phase auf Steam gestartet. In dieser soll der Mehrspieler-Survival-Shooter laut Aussage der Entwickler maximal sechs Monate verbleiben, weshalb mit einer endgültigen Veröffentlichung noch in diesem Jahr zu rechnen ist. Erst kürzlich hat der Titel von Entwickler Bluehole die Marke von 4 Millionen verkauften Exemplaren überschritten (zur News: Knackt die nächste Verkaufsmarke). Auf der E3 2017 wurde zudem eine PlayerUnknown's-Battlegrounds-Xbox-One-Version angekündigt.