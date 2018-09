Auf den Test-Servern von PlayerUnknown's Battlegrounds wurde nun das neue Update 22 aufgespielt, das wieder einige Neuerungen für den Battle-Royale-Hit mit sich bringt. Unter anderem gibt es jetzt ein neuartiges Ranglisten-Feature.

PlayerUnknown's Battlegrounds versucht im Battle-Royale-Genre neue Wege zu gehen und führt im Update 22, welches sich auf dem Test-Server ausprobieren lässt, ein neuartiges Ranglisten-System ein. Über dieses können Spieler ihre Fortschritte und ihr Fertigkeitslevel laufend überprüfen und sich entsprechende Auszeichnungen erspielen.

Das neue Ranglisten-System soll beim Matchmaking helfen, denn im Gegensatz zu anderen Genre-Vertretern versucht PUBG durchaus auch die Stärker einzelner Spieler zu berücksichtigen. Bei der Konkurrenz werden häufig einfach nur 100 Spieler in die nächste Partie geworfen, unabhängig davon wie stark diese sind. Beim Skill-basierten Matchmaking in PUBG soll künftig auch das neue Ranglistensystem helfen.

Dabei kommen sogenannte Rank Points zum Einsatz, die nach jeder absolvierten Partie verteilt werden und die auf der Performance des jeweiligen Spielers in diesem Match basieren. Anhand dieser Punkte werden die Spieler dann in einen von insgesamt acht Rängen einsortiert. Im weiteren Verlauf einer Season könnt ihr dann Punkte dazu gewinnen oder auch verlieren. Zwar gibt es ansonsten noch keine offizielle Ankündigung, es ist aber davon auszugehen, dass in Abhängigkeit des erreichten Ranges zum Ende einer Season auch spezielle Belohnungen zugeteilt werden.

Neben dem Ranglistensystem erhält außerdem auch ein neues, kreisförmig gehaltenes Menü für die Auswahl von Granaten und Heilgegenständen Einzug. Außerdem kehrt das Feature der Kartenauswahl zurück, so dass Spieler künftig wieder spezifische Karten über das Matchmaking-Menü auswählen können, auf denen sie spielen wollen.

Wann Update 22 auf die Live-Server aufgespielt wird, ist noch nicht bekannt.