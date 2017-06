Der Überraschungserfolg PlayerUnknown's Battlegrounds hat das Momentum weiter auf seiner Seite und konnte nun einen weiteren Nutzerrekord aufstellen.

PlayerUnknown's Battlegrounds ist weiter auf der Erfolgswelle unterwegs. In den letzten 24 Stunden konnte der Titel einen neuen Rekord in Sachen gleichzeitig spielender Gamer aufstellen. In der Spitze zockten 209.236 Spieler den Titel gleichzeitig.

Erst vor wenigen Tagen war zuletzt ein neuer solche Rekord aufgestellt worden; damals waren rund 193.000 Gamer gleichzeitig im Titel unterwegs. Seit dem Release im März haben sich mehr als zwei Millionen Exemplare über Steam verkauft; weiterhin gibt es Pläne, den Shooter auch auf Konsolen zu bringen, was den Erfolg noch weiter steigern dürfte.

Im Vergleich mit der Konkurrenz ist PlayerUnknown's Battlegrounds mittlerweile auf Rang 3 bei Steam. Nur Dota 2 und Counter-Strike: Global Offensive sind derzeit noch erfolgreicher. Den Survival-Titel H1Z1 hat man indes hinter sich gelassen.