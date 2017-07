Die Erfolgsgeschichte von PlayerUnknown's Battlegrounds geht ungebrochen weiter. Nun hat der Titel in einer Kategorie ein absolutes Schwergewicht der Spielebranche hinter sich gelassen.

Zuletzt erreichte die Zahl der gleichzeitig zockenden Spieler von PlayerUnknown's Battlegrounds einen neuen Spitzenwert, der bei 382.561 Gamern lag. Damit hat der Titel bei Steam zumindest in dieser Kategorie Rockstars Blockbuster Grand Theft Auto V hinter sich gelassen, dessen Allzeithoch in Sachen gleichzeitiger Spielerzahlen bei Steam bei 360.761 liegt.

PlayerUnknown's Battlegrounds findet sich in dieser Kategorie bei Steam nun bereits auf Platz 4 wieder und hat Fallout 4 mit 471.955 in der Spitze gleichzeitig zockenden Spielern fest im Blick. Lediglich Dota 2 und Counter-Strike: Global Offensive sind noch populärer. Kein Wunder also, dass sich Schöpfer Brendan "PlayerUnknown" Greene via Twitter direkt bei den Unterstützern für den immensen Support bedankte.

Die Besonderheit: Während viele Konkurrenten ihren Top-Wert in dieser Kategorie unmittelbar nach dem Release erreichen und dann kontinuierlich nachlassen, geht der Battle-Royale-Titel quasi den umgekehrten Weg. Je mehr Zeit vergeht, desto populärer wird das Spiel.