PlayerUnknown's Battlegrounds war im vergangenen Jahr DER Überraschungserfolg schlechthin und verhalf einem ganzen Genre zum aktuellen Glanz. Allerdings scheint sich das Blatt für den Battle-Royale-Titel langsam aber sicher etwas zu wenden.

Im vergangenen Jahr schien es für PlayerUnknown's Battlegrounds nur eine Richtung zu geben, nämlich die nach oben. Auch im Januar 2018 setzte sich der Aufwärtstrend zunächst immer weiter fort und die PC-Fassung erreichte bei Steam mit 3.236.027 gleichzeitigen Nutzern des Titels ihren Höhepunkt. Seither wendet sich das Blatt jedoch etwas - wohl auch weil es beispielsweise mit Fortnite oder neuerdings auch H1Z1 namhafte Konkurrenz gibt.

Erhebungen über die populäre Gaming-Plattform Steam haben ergeben, dass die Spielerzahlen der PC-Fassung durchaus stark rückläufig sind. Der Top-Wert an gleichzeitigen Spielern lag in den letzten 24 Stunden nur noch bei rund 1,5 Millionen Gamern. Die Anzahl ist sicherlich immer noch sehr beachtlich, gemessen am oben genannten Höchstwert entspricht das aber quasi einem Rückgäng um die Hälfte.

Auch die Anzahl der Spieler, die durchschnittlich in PUBG unterwegs sind, ging zuletzt kontinuierlich zurück und lag in den vergangenen 30 Tagen "nur noch" bei 854.115 Gamern. Das ändert freilich nichts daran, dass PUBG weiter zu den populärsten PC-Titeln überhaupt zählt, eine Trendwende im Vergleich zur lange anhaltenden Wachstumsphase ist aber nun schon deutlich zu erkennen.

Neben der Konkurrenzsituation vor allen Dingen mit Fortnite dürften auch die anhaltenden Probleme mit Cheatern bei dem Rückgang der Spielerzahlen eine Rolle einnehmen.