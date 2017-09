So sieht das neue neblige Wetter aus

Der aktuelle Blockbuster und Erfolgstitel PlayerUnknown's Battlegrounds bekommt mit dem nächsten Update wieder ein frisches Feature spendiert: Künftig werdet ihr euch auch durch den Nebel kämpfen müssen. Wie das aussieht, zeigen wir euch hier!

Bereits mehrfach hatten die Macher von Bluehole angedeutet, dass eine Nebel-Wettermechanik Einzug in PlayerUnknown's Battlegrounds erhalten soll, doch davon fehlte bislang jede Spur. Das wird sich nun mit dem neuen Update in dieser Woche ändern, denn dann erhält das neblige Wetter endlich Einzug in den Battle-Royale-Titel.

Mit dem Nebel dürfte sich auch in Sachen Spielmechanik Einiges ändern, wenn man sich die nun veröffentlichten Screenshots zum Feature einmal ansieht. Auf diesen sind verschiedene Kartenbereiche zu sehen und wie diese vom Nebel verändert werden. Für Scharfschützen und Camper dürfte es bei nebligen Wetter deutlich schwieriger werden, ihren Spielstil aufgrund der begrenzten Sichtweite durchzusetzen.

Wie jede andere Wetterbedingung im Spiel auch, wird der Nebel zufällig im Spielverlauf auftreten. Spieler müssen sich dann in Anbetracht der geringeren Sichtweise wohl oder übel auch mehr auf Geräusche verlassen.

Daneben bringt das Update auch eine neue Waffe und weitere Bugfixes mit sich.