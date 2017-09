Auf der gamescom wurde etwas überraschend eine Zusammenarbeit zwischen Entwickler Bluehole und Microsoft in Bezug auf PlayerUnknown's Battlegrounds angekündigt. Diese umfasst nicht nur die ebenfalls bestätigte Xbox-One-Umsetzung des Erfolgstitels. Doch wie profitieren Bluehole und das das Battle-Royale-Spiel nun ganz konkret? Wir klären auf!

Brendan "PlayerUnknown" Greene, Schöpfer des aktuellen PC-Hype-Titels PlayerUnknown's Battlegrounds, hat sich in einem Interview nun konkreter dazu geäußert, wie das Spiel von der Zusammenarbeit mit Microsoft profitiert, welche auf der diesjährigen gamescom angekündigt wurde.

Demnach entsendet Microsoft Mitarbeiter in die Studios von Bluehole in Korea und Spanien, um diese bei der Portierung des PC-Titels auf die Xbox One zu helfen. Das eigentliche Entwicklerteam kann dadurch der PC-Version treu bleiben und diese weiter entwickeln und verbessern. Dank der Expertise der Microsoft-Experten soll gleichzeitig die Xbox-One-Version in einem besseren Zustand auf den Markt kommen, als man das hätte selbst bewerkstelligen können.

Auf dem PC hilft die Zusammenarbeit mit Microsoft ebenfalls. Beispielsweise könne man bestimmte Probleme wie Cheating in einer direkteren Art und Weise im Rahmen der Kooperation angehen, so Greene weiter. In technischer Hinsich gibt es ebenfalls erstrebenswerte Effekte für Bluehole. So könne man beispielsweise nun die gleiche Wasser-Technik für PUBG nutzen, die Rare bei Sea of Thieves einsetzt. Beide Titel basieren nämlich auf der Unreal Engine 4. Und außerdem bekomme man dank Microsoft auch ein besseres Gefühl für das Spielen des Titels mit einem Controller.

"Ich denke, dass sich PUBG dank der Hilfe von Microsoft wirklich wie ein guter Shooter auf der Konsole anfühlen wird", so Greene. "Wir wollen die PC- und Xbox-Versionen identisch in Sachen Spielerfahrung haben." Auch ein Cross-Play-Feature ist noch in der Diskussion, allerdings müsse man dafür aus Fairness-Gründen noch eine Lösung für die unterschiedlichen Steuerungsarten finden.