Der Erfolgstitel PlayerUnknown's Battlegrounds hat bekanntlich ein Problem mit Cheatern. Am Wochenende griff man diesbezüglich hart durch.

Erst vor einer Woche verzeichnete PlayerUnknown's Battlegrounds einen neuen Verkaufserfolg. Der Battle-Royal-Titel hat sich mittlerweile über 20 Millionen Mal verkauft. Allerdings bringt der große Erfolg auch Schattenseiten mit sich. In diesem Fall in Form von Cheatern. Entsprechend haben die Entwickler reagiert und kürzlich neue Maßnahmen gegen das Schummeln in dem Online-Mehrspieler-Spiel implementiert (Zur News: Neue Maßnahmen im Kampf gegen Cheater). Diese scheinen nun zu greifen, denn am vergangenen Wochenende wurden zahlreiche Cheater gebannt.

Demnach wurden fast 100.000 Accounts von PlayerUnknown's Battlegrounds gesperrt. Die Gesamtzahl an gebannten Spielern liegt damit bei über 700.000. Entsprechende Informationen hat das Team hinter der Anti-Cheat-Software BattlEye auf Twitter geteilt. Gleichzeitig heißt es, dass der Kampf gegen Betrüger in dem beliebten Battle-Royal-Titel niemals komplett vorbei ist und weiterhin daran gearbeitet wird.

After releasing new security updates last week, we banned almost 100,000 PUBG accounts this past weekend totaling over 700,000. That being said, fighting cheaters will always remain WIP and never be solved completely, especially in the most popular Battle Royale game.