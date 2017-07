Da streiken einmal die Server und direkt gehen die Spieler aufeinander los. In PlayerUnknown's Battlegrounds sorgten Lags für eine Situation, in der alle in einer Massenschlägerei aufeinander losgingen.

Gerade bei reinen Online-Titeln wie PlayerUnknown's Battlegrounds kommt es hin und wieder vor, dass die Server ein wenig streiken. Selten eskaliert die Situation aber so sehr, wie im aktuell heißesten Shooter auf Steam. Dort endete ein Server-Lag nämlich direkt mal in einer Massenschlägerei unter allen Beteiligten.

Doch wie kam es dazu? Der Grund dafür ist, dass die Probleme direkt am Anfang des Matches auftraten, sodass niemand in der Lage war, über seinem gewünschten Punkt vom Flugzeug zu springen und seine favorisierten Orte aufzusuchen. Stattdessen sprangen alle ganz am Ende der Map am selben Punkt ab. Kaum gelandet, fingen, die ersten Spieler an, auf andere einzuschlagen und der Rest zog natürlich nach. Der YouTuber Josh Wittmann hat die ganze Situation auf Video festgehalten.