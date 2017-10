Ist ein Titel in der heutigen Zeit übermäßig erfolgreich, dann wird dieser im Regelfall auch fortgesetzt. Was läge als derzeit näher, als ein Sequel zu PlayerUnknown's Battlegrounds? Diesbezüglich hat sich nun Schöpfer Brendan Greene geäußert.

Während derzeit noch Xbox-Fans auf die Veröffentlichung von PUBG für ihre Plattform warten, fragen sich PC-Gamer natürlich auch bereits, wie es mit dem Battle-Royale-Spiel nach dem Start der Vollversion weiter gehen wird. Ein klassisches Sequel jedenfalls, also ein PlayerUnknown's Battlegrounds 2, gehört jedoch nicht zu den Plänen der Macher.

Spielschöpfer Brendan "PlayerUnknown" Greene hat sich gegenüber IGN in einem Interview auch diesbezüglich geäußert. Dabei ging es darum, wo er die Marke in fünf Jahren sehe. In seiner Vision, so Greene, gebe es dann jedenfalls kein Sequel. Vielmehr möchte Greene das Spiel in den kommenden Jahren immer weiter verbessern und ausbauen. Neue Karten und Assets sollen die Fans solange bei der Stange halten.

"Wir bauen dieses Spiel als einen Service auf. Wir werden immer noch eine Box-Version haben, die ihr kauft - das ist das, was ihr bekommt, wenn ihr PUBG erwerbt. Wir wollen das Spiel anschließend immer weiter verbessern und verfeinern, neue Karten und mehr Assets hinzufügen", so Greene. Auch das Gameplay könnte in Zukuft verfeinert und optimiert werden.

Kurzum: PUBG versucht sich ebenfalls am aktuellen Trend, sich lange am Markt zu halten und Spieler durch Weiterentwicklungen und kontinuierlich neue Inhalte bei der Stange zu halten. Es wird interessant zu sehen sein, inwieweit für potentielle DLC-Inhalte oder auch Mikrotransaktionen noch einmal Gebühren fällig werden könnten oder nicht. Schließlich verzichtet Entwickler Bluehole - Stand jetzt - ohne ein Sequel sicherlich auch auf viel Kohle.