Auch PlayerUnknown's Battlegrounds war heute Abend bei Microsoft Thema auf der E3. Unter anderem wurden frische Inhalte angekündigt.

Update #2: Weitere Details zur neuen Schnee-Karte (14.06.2018 - 09:34 Uhr)

Die auf der diesjährigen E3 2018 angeteaserte Schnee-Karte zu PlayerUnknown's Battlegrounds hat im Zuge einer Xbox-Präsentation weitere Details spendiert bekommen. Demnach wird die Karte größer ausfallen als die als Nächstes auf dem Plan stehende Dschungel-Map Sanhok, jedoch kleiner sein als beispielsweise Erangel.

Es handelt sich also um eine mittelgroße Karte, die irgendwo zwischen den 4x4 km von Sanhok und den 8x8 km von Miramar und Erangel angesiedelt sein wird. Ob es dann schlussendlich genau 6x6 km Fläche sein werden, steht aber noch keineswegs fest, wie Brandon Greene noch einmal betonte.

Passend zur Schnee-Thematik ist der Release der Map im Winter angepeilt.

Update #1: Sanhok für PC datiert, Schnee-Karte im Winter (11.06.2018 - 11:56 Uhr)

PUBG Corp. hat bekannt gegeben, dass die kleinere Dschungel-Karte Sanhok ab dem 22. Juni 2018 für PC erhältlich sein wird; auf der Xbox One folgt die Map bis Ende des Sommers. Die Schnee-Karte, die in den letzten Sekunden des neuen Xbox-Trailers (siehe unten) zu sehen war, kommt natürlich ebenfalls im Jahresverlauf für den PC; der Release ist für Winter 2018 geplant.

Sanhok, Schnee-Karte und War-Modus kommen auf Xbox One (11.06.2018 - 01:11 Uhr)

Wie auch PC-Spieler dürfen sich Xbox-Gamer auf frische Inhalte im Battle-Royale-Phänomen PUBG freuen. So wurde die Dschungel-Karte Sanhok, die deutlich kleiner ausfällt als die bisherigen Maps, nun auch für die Xbox One angekündigt. Neben dieser von den Inseln im Südostpazifik inspirierten Karte wird es im weiteren Jahresverlauf auch eine schneebedeckte neue Karte geben, die sich aktuell in Arbeit befindet.

Zusätzlich enthüllte ein neuer Trailer, den ihr euch anbei ansehen könnt, den War-Modus sowie die Einführung eines ballistischen Schilds als neues Tool für den schnellen Schutz. Die Sanhok-Karte und der War-Modus sollen im Spätsommer 2018 auf die Xbox One kommen.