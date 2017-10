Auf dem PC sorgt PlayerUnknown's Battlegrounds schon länger für Furore. Nachdem auf der E3 dann auch eine Umsetzung für Xbox One angekündigt wurde, gibt es nun auch ein Release-Date für die Microsoft-Plattform.

Battle Royale ist populärer denn je, und daran hat PlayerUnknown's Battlegrounds einen riesigen Anteil. Der PC-Erfolgstitel, der sich bei Steam noch im Early Access befindet, wird nun - wie zuvor versprochen - noch in diesem Jahr seinen Weg auch auf die Xbox One finden. Mit dem 12. Dezember 2017 wurde nun der offizielle Starttermin auf der Microsoft-Heimkonsole kommuniziert. Ab diesem Tag wird sich PUBG dann zunächst im Xbox-Game-Preview-Programm befinden; das hat Entwickler Bluehole nun bekannt gegeben.

Man gehe die Entwicklung auf der Xbox One mit dem gleichen Community-Fokus an, den man auch auf dem PC habe, heißt es in einem Statement von Chang Han Kim, CEO der PUBG Corp. Daher sei die Spielerfahrung auf der Xbox One auch geringfügig anders als auf dem PC.

Die Entwickler bekräftigten auch weiterhin Pläne, noch im Dezember dieses Jahres die Version 1.0 des Spiels auf dem PC zu veröffentlichen. Der Release wird hier später im Monat erfolgen, ein konkretes Datum gibt es noch nicht. PC- und Konsolenversionen werden derzeit noch mit unterschiedlichen Roadmaps entwickelt, sollen später aber angeglichen werden. Auf der Xbox One werden aber noch einige Features und Funktionen erst nach und nach online gehen.

Zum Xbox-One-Release wird es auch drei kosmetische DLC-Pakete als Limited Edition geben: das "PUBG Warrior Pack", das "PUBG Accessory Pack" und das "PUBG Tracksuit Pack". Diese sind exklusiv Xbox-Spielern vorbehalten. Im Übrigen gebe es keinerlei Pläne für Ingame-Käufe in der Game-Preview-Version.

Unterdessen hat das Spiel auf dem PC den nächsten Meilenstein erreicht und sich dort nun mehr als 17 Millionen Mal verkauft. Künftig könnte der Titel aber einen der größten Märkte verlieren, denn laut China Audio-Video könnte das Spiel in China aus Jugendschutzgründen auf dem Index landen. Wir halten euch diesbezüglich auf dem Laufenden.