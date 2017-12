Ab dem 12. Dezember 2017 wird PlayerUnknown's Battlegrounds endlich auch für die Xbox One via Game-Preview-Programm erhältlich sein. Allerdings müssen Gamer dann zunächst mit einer dann doch unverhofften Einschränkung leben.

Via Twitter hat sich nun Brendan "PlayerUnknown" Greene vor dem Release der Xbox-One-Version von PlayerUnknown's Battlegrounds geäußert. Dabei ging es um die Technik der Konsolenfassung.

Demnach wird PUBG auf der Microsoft-Heimkonsole zunächset lediglich mit konstanten 30 fps laufen, und zwar unabhängig davon, ob ihr eine Xbox One, Xbox One S oder Xbox One X euer Eigen nennen dürft. Das ist wiederum umso bedauernswerter, als dass die Macher von Bluehole selbst zuletzt noch betonten, dass man zumindest auf der leistungsstärkeren Xbox One X konstante 60 fps erreichen möchte und dies zudem auch auf der Xbox One S versuche.

Insbesondere habe eine Entwicklerversion des Spiels auf der Xbox One X diese Marke bereits geknackt und auch auf der regulären Konsole seien Frameraten bis zu 40 fps bereits erreicht worden. Dennoch sieht man gegenwärtig noch davon ab, das Spiel mit einer höheren Bildrate zu veröffentlichen. Auch unterschiedliche Handhabungen auf Xbox One S und Xbox One X wollte man offenbar nicht umsetzen, um Wettbewerbsvorteile zwischen Spielern mit den unterschiedlichen Konsolen zu vermeiden.

Laut Greene hat das Entwicklerteam für die Zukunft aber keineswegs aufgegeben, was die 60-fps-Marke betrifft. Man verbessere das Spiel konstant und ergründe weitere Optionen, um die Framerate zu erhöhen. So früh in der Entwicklungszeit könne man aber mehr noch nicht offiziell bestätigen.