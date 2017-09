Der Beutezug von PlayerUnknown's Battlegrounds will und will einfach nicht enden. Der Battle-Royale-Titel hat nun einen weiteren Meilenstein in Sachen Nutzerzahlen geknackt.

Es ist noch gar nicht so lange her, da konnte PlayerUnknown's Battlegrounds das Kunststück vollbringen, die beiden Valve-Titel Counter-Strike: Global Offensive und Dota 2 auf ihrer hauseigenen Plattform Steam als meistgespielte Titel zu verdrängen. Seither hat der Battle-Royale-Titel seinen Vorsprung immer weiter ausgebaut und nun gar einen neuen Rekord aufgestellt.

So vollbrachte PUBG nun auch das Kunststück, die Marke von mehr als einer Million gleichzeitig zockender Spieler zu durchbrechen. Zum Vergleich: Dota 2 lag zeitgleich bei knapp 750.000 Nutzern und damit schon deutlich hinter PUBG zurück. Dennoch hält Dota 2 immer noch den Höchstwert was gleichzeitige Nutzer betrifft: Im März 2016 lag der Spitzenwert bei 1.291.328, so dass PUBG noch ein weiteres Ziel vor Augen haben dürfte.