PlayerUnknown's Battlegrounds hat mit dem neuesten Update ein Feature eingeführt, das für reichlich Ärger bei den Streamern sorgt. Spieler machen jetzt jagd auf sie und versuchen sie, ständig zur Verzweiflung zu bringen.

PlayerUnknown's Battlegrounds hat mal wieder ein Update bekommen, das einige neue Features mit sich brachte. Eines davon sorgt im Moment für richtig viel Ärger unter den Streamern. Vor allem die großen und bekannten PUBG-Spieler sind davon betroffen. Spieler machen nämlich gezielt jagt auf sie, um sie so zur Verzweiflung zu bringen.

Die Rede ist vom Hupen. Seit dem neuen Update lässt sich mit den Autos, die man in PlayerUnknown's Battlegrounds findet, nämlich das nervige Warnsignal abgeben. Nun finden es einige Spieler besonders witzig, die ganze Zeit den Streamern hinterherzufahren, die ganze Zeit zu hupen und ihnen somit den Stream und stellenweise bestimmt auch den Spaß am Spiel zu versauen. Das neue Feature ist übrigens nicht das erste, was Streamern sauer aufstößt. Schon zuvor machten Spieler gezielt jagt auf sie, um bloß sie umzubringen und damit einige Sekunden des Ruhms vor tausenden von Zuschauern zu genießen.

Das an diese News angehängte Video gibt einen kleinen Einblick darin, was das neue Update in PlayerUnknown's Battlegrounds anrichtet.