PlayerUnknown's Battlegrounds hat mal wieder einen Meilenstein in Sachen Verkäufen erreicht, aber dennoch ist nicht mehr alles Gold was glänzt. Die Spielerzahlen sind nämlich weiter rückläufig. Wir verraten euch hier die Details!

Der Battle-Royale-Shooter PUBG hat sich mittlerweile mehr als 30 Millionen Mal allein auf dem PC verkauft; das geht aus neuen Erhebungen von SteamSpy auf Basis der Steam-Datenbank hervor. Die Zahl ist beachtlich, schließlich ist der Titel erst seit dem 23. März 2017 zunächst im Early Access und erst seit 21. Dezember 2017 als Version 1.0 erhältlich. Die 30 Millionen Verkäufe wurden also in nicht einmal einem Jahr von einem überwiegend nicht fertigen Spiel erreicht. Chapeau!

Dennoch gibt es für die Macher auch etwas Grund zur Sorge, denn nachdem PUBG im August letzten Jahres Dota 2 an der Spitze des meistgezockten Titels via Steam ablöste und diese Position seither nie mehr abgab, so steigen die Spielerzahlen an sich nicht mehr weiter. Regelmäßig hatte der Battle-Royale-Shooter einen neuen Rekord in Sachen gleichzeitig zockender Gamer aufgestellt, doch bei rund 3,2 Millionen Spielern in der Spitze war Schluss.

Dieser Rekord wurde schon Mitte Januar 2018 aufgestellt und seither geht es - trotz der weiteren Verkäufe - in Sachen Spielerzahlen bergab. Gestern wurden, je nachdem welche Datenquelle man bemüht, nur noch 2,18 bzw. 2,15 Millionen Spieler in der Spitze gemessen, was doch schon eine ganze Ecke vom einstigen Höchststand entfernt ist. Ein solcher Abwärtstrend war schon vor einigen Tagen festzustellen.

Wohin sich die Spieler trotz Verkaufserfolgen verzogen haben? Darüber lässt sich nur spekulieren. Einige dürften sicherlich des Spielens etwas müde sein, andere werden vielleicht von der Konkurrenz wie Fortnite: Battle Royale von Epic Games angezogen. Letzterer ist nicht bei Steam, so dass sich kein Vergleich der Entwicklung der Spielerzahlen ziehen lässt. Und sicherlich dürfte auch das massive Cheater-Problem von PUBG eine Rolle spielen, denn die vom Anti-Cheat-Provider BattlEye verbannten Gamer steigen immer weiter an. Allein im Januar wurden mehr als eine Million Spieler aus PUBG ausgeschlossen - oder grob ein Spieler alle 2,56 Sekunden.