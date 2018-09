Abonnenten von Twitch Prime profitieren wieder besonders, denn diese bekommen im Battle-Royale-Hit PlayerUnknown's Battlegrounds nun wieder exklusive Inhalte an die Hand.

Auch im Battle-Royale-Shooter PlayerUnknown's Battlegrounds gibt es ja begehrte kosmetische Gegenstände, die ihr nach und nach freischalten und mit denen ihr euch anschließend im Spiel zeigen könnt. Besonders profitieren nun Inhaber von Twitch Prime, denn diese bekommen exklusive derartige Inhalte an die Hand.

Schon häufiger bekamen Abonnenten von Amazon Prime, die ihren Account mit dem von Twitch verknüpft haben, nicht nur regelmäßig PC-Vollversion für lau, sondern für einzelne Spiele solche exklusiven Inhalte. Nun ist wieder PUBG dran, wo ihr euch als Berechtigter eine Pilot Crate sichern könnt.

Enthalten sind sechs Piloten-Items, darunter ein Set goldener Aviator-Brillen, eine B-3 Bomberjacke und ein lilafarbener Ace Parachute Skin. Wer die Kiste für sich beansprucht, der muss gegebenenfalls noch etwas warten, bis die Gegenstände im Inventar auftauchen.

Zudem soll schon bald eine weitere solche Kiste folgen, die möglicherweise Western-Inhalte mit sich bringen könnte.

Im neuesten Werbeclip "Going in Hot" rückt Microsoft die Xbox-Version von PUBG in den Fokus.