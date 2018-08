Die Arbeiten an PlayerUnknown's Battlegrounds werden unverändert fortgeführt und im nächsten PC-Update gibt es nun auch ein neues, schon länger erhofftes Feature für euch.

Auf der gamescom wurde ja bereits bekannt gegeben, dass PlayerUnknown's Battlegrounds auch auf der Xbox One den Game-Preview-Status hinter sich lassen und am 04. September offiziell als Vollversion 1.0 erhältlich sein wird. Darüber hinaus gibt es nun aber auch Neuigkeiten für Spieler des Battle-Royale-Titels auf dem PC: Das nächste Update steht an - und zwar inklusive neuem Feature in Form eines Spielmodus.

Innerhalb der Initiative "Fix PUBG" kommt auf dem PC im nächsten Update der ersehnte Trainings-Modus in das Spiel. In diesem könnt ihr ungestört einige Features des Titels ausprobieren, darunter beispielsweise Waffen und Fahrzeuge. Auch andere nützliche Eigenheiten für den Spielverlauf wie beispielsweise das Parachuting können getestet werden.

Der Trainings-Modus wird auf einer 2x2 km großen Wüstenkarte gezockt, die auch über einen Schießstand, Fahrzeugstrecken, einen Parkour-Kurs und mehr verfügt. Senior Designer Dave Osei betonte diesbezüglich, dass man dabei sogar einen ganzen Schritt weiter gehen wollte, als das was sich die Fans konkret gewünscht hätten. Am häufigsten wurde ein Schießstand von den Fans erbeten.

Einen Release-Termin für das neue Feature gibt es noch nicht; irgendwann im kommenden Monat September soll es aber soweit sein.