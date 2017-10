PlayerUnknown's Battlegrounds ist derzeit bekanntermaßen DAS Spielephänomen schlecht hin. Während der Battle-Royale-Titel von Rekord zu Rekord eilt, hat das Ganze natürlich auch seine unschönen Seiten.

So finden sich unter vielen Spielern natürlich auch vielen Cheatern, und der Kampf gegen diese gestaltet sich wie immer aufwendig. PUBG nutzt das Anti-Cheat-System BattlEye, um der großen Anzahl an Betrügern Herr zu werden. Und das System scheint auch zu fruchten, wie der Service nun anhand von Statistiken untermauert.

Demnach sind in dem im März veröffentlichten Titel mittlerweile bereits über 322.000 Cheater durch BattlEye aus dem Spiel verbannt worden. Diese Anzahl ist damit noch einmal beträchtlich angestiegen, seitdem sich Schöpfer Brendan Greene im September das letzte Mal zum Thema geäußert hat. Damals waren es noch etwas mehr als 150.000 PUBG-Spieler, die dem System aus guten Gründen zum Opfer gefallen sind.

Allein in der 24-stündigen Periode am 13. und 14. September waren es damals laut Greene rund 8.000 Ausschlüsse, die ausgesprochen wurden. Auch diesbezüglich liefert BattlEye nun ein Update: Derzeit werden binnen 24 Stunden zwischen 6.000 und 13.000 Verbannungen aus dem Spiel ausgesprochen. Der Spitzenwert liegt indes bei fast 20.000 Spielausschlüssen an einem Tag, der Großteil davon übrigens in China.

Auch positive Nachrichten allerdings gibt es: Der Nutzerrekord gleichzeitig zockender Spieler in PUBG wurde auf Steam nun abermals gebrochen. In den letzten 24 Stunden lag der Spitzenwert bei 2.291.190 und damit wieder etwas näher an den 2,3 Millionen gleichzeitigen PUBG-Zockern.