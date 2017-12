Der Battle-Royale-Shooter PlayerUnknown's Battlegrounds war vermutlich DIE Erfolgsgeschichte im Spiele-Business im Jahr 2017. Da ist es quasi kaum verwunderlich, dass das Jahr mit dem Erreichen eines neuen Meilensteins endet.

Der Dezember war ein großer Monat für den einstigen Überraschungserfolg PlayerUnknown's Battlegrounds, schließlich startete am 12. Dezember die Game-Preview-Version auf der Xbox One und in dieser Woche dann die fertige Spielversion 1.0 auf dem PC. Das wiederum führte dazu, dass wieder neue Spieler dazu gestoßen sind und der Titel den nächsten Meilenstein geknackt hat.

Pünktlich vor dem Jahreswechsel hat PUBG demnach die Marke von mehr als 30 Millionen Spielern geknackt. Der Titel verkaufte sich auf PC und Xbox One zusammen in diesem Umfang damit in nicht einmal einem Jahr so häufig - mehr als nur beachtenswert. Die Bekanntgabe des Meilensteins erfolgte durch CH Kim, dem CEO von PUBG Corp. und gleichzeitig Executive Producer des Battle-Royale-Spiels. Kim bedankte sich im Zuge dessen natürlich bei der Community, welcher das Spiel den Erfolg zu großen Teilen verdankt.

Zudem wagt er auch einen kleinen Blick nach vorne und gewährt erste Einblicke in die Zukunftsaussichten des Spiels. Demnach habe man bereits zahlreiche Optimierungen und Verbesserungen in Arbeit. Diese werden zunächst die Schusswaffen, den Sound, die Animationen und auch die Netzwerkstabilität betreffen. Aber auch neue Anti-Cheat-Maßnahmen sind geplant und werden kommen.