Im Jahr 2017 entwickelte sich PlayerUnknown's Battlegrounds zu DEM Phänomen im Spielebereich überhaupt. Seit Dezember ist der Titel auch für die Xbox One zu haben - und startet ähnlich erfolgreich.

Wenn es um PUBG geht, dann im Regelfall ja auch im die Rekordjagd, die der Battle-Royale-Shooter seit dem Early-Access-Start Anfang 2017 hingelegt hat. Auf dem PC ist das Spiel der Maß der Dinge, auch was zuletzt Verkäufe und gleichzeitig zockende Spieler betrifft. Und die Xbox-Version schickt sich nun an, der PC-Version diesbezüglich in Nichts nachzustehen.

Anfang Dezember erschien das Spiel als Game-Preview-Version für die Xbox One und nun wurde die nächste Verkaufsmarke auf der Microsoft-Heimkonsole erreicht. Nach einer Million verkaufter Exemplare binnen der ersten 48 Stunden nach dem Release, steht der Shooter auf der Konsole nun in etwa einem Monat bei bereits drei Millionen Verkäufen.

Im Vergleich zum PC hinkt der Shooter aber noch klar zurück; dort wurden zuletzt in der Spitze bereits über 3,1 Millionen Spieler gleichzeitig gemessen. Auf der Xbox One sind zudem noch nicht alle Features vertreten, die es auf dem PC gibt. Zuletzt wurde immerhin auch der First-Person-Modus ergänzt.

Während PUBG auf der Xbox One noch im Game-Preview-Programm ist, gibt es auf dem PC bereits die fertige Version 1.0 inklusive Wüstenkarte Miramar. Auf der Xbox One gilt es zunächst, den Spielablauf und die Performance zu optimieren. Seit dem Release sind mittlerweile vier Updates für die Microsoft-Konsole erschienen, die anfängliche Probleme ausmerzen sollen.