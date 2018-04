Habt ihr PlayerUnknown's Battlegrounds schon einmal gespielt? Wenn nicht, habt ihr nächste Woche kostenlos die Chance dazu.

Dafür braucht ihr aber eine Xbox One. Die anstehende Gratis-Trial zu PlayerUnknown's Battlegrounds ist nämlich nur für die Konsole von Microsoft geplant. Sie findet im Rahmen der nächsten Free Play Days statt. Der Start der Gratis-Trial ist am 19. April 2018 um 21:01 Uhr. Ihr könnt dann bis zum 22. April um 20:59 Uhr PlayerUnknown's Battlegrounds auf der Xbox One spielen.

Um an der Gratis-Trial teilzunehmen braucht ihr außerdem eine aktive Xbox Live Gold-Mitgliedschaft. Um die Testversion von PlayerUnknown's Battlegrounds herunterzuladen, könnt ihr nächste Woche den Microsoft Store besuchen. Danach habt ihr Zugriff auf alle Modi des Battle-Royale-Shooters. Alle Battle Points, die ihr verdient, werden euch gutgeschrieben, wenn ihr die Vollversion von PlayerUnknown's Battlegrounds kauft.

Ein neuer DLC für PlayerUnknown's Battlegrounds wurde nun ebenfalls vorgestellt. Er erscheint exklusiv für die Xbox One. Das "PUBG5 Pack" beinhaltet neue Kleidungsstücke und kostet 6,99 US-Dollar. Ihr könnt die Outfits oberhalb dieser News sehen. Der DLC ist nur vom 19. April 2018 bis zum 19. Mai 2018 erhältlich.