PlayerUnknown's Battlegrounds schreibt weiter an der eigenen Erfolgsgeschichte: Nun wurde die nächste Millionenmarke geknackt!

Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die Verkaufszahlen von PlayerUnknown's Battlegrounds in irgendeiner Weise nachlassen würden. Stattdessen wurde nun nämlich die nächste Millionenmarke geknackt.

Wie aus Erhebungen von Steam Spy hervorgeht, wurde das Spiel mittlerweile über fünf Millionen Mal via Steam verkauft - in nicht einmal vier Monaten seit dem Early-Access-Start. Die Seite zählt über die via Steam-API verfügbaren Daten die ungefährte Nutzerzahl des Spiels auf Steam.

Bluehole selbst hat eine offizielle Ankündigung bis dato noch nicht getätigt, könnte diese aber schon bald folgen lassen. Erst im letzten Monat gab das Studio das Durchbrechen der 4-Millionen-Marke bekannt. Der Release der Early-Access-Fassung erfolgte im März. Aktuell verkauft sich das Spiel eine Million Mal pro Monat.