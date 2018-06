PlayerUnknown's Battlegrounds mag nicht mehr der Hype-Titel wie noch vor einigen Monaten sein, dennoch feiert das Spiel weiter Erfolge wie die Entwickler nun bestätigten.

PUBG Corp. hat heute verkündet, dass der Battle-Royale-Kassenschlager PlayerUnknown's Battlegrounds die nächsten Meilensteine in der Geschichte des Spiels geschafft hat. Demnach spielen über alle verfügbaren Plattformen hinweg mittlerweile mehr als 400 Millionen Spieler den Titel.

In dieser Marke sind mehr als 50 Millionen verkaufte Exemplare auf PC und Xbox One enthalten, so das Unternehmen weiter. Übersetzt: Rund 350 Millionen Gamer zocken PUBG auf mobilen Endgeräten auf iOS und Android - ein Schritt, der sich für PUBG Corp. damit mehr als nur gelohnt haben sollte.

Die Ankündigung verrät weiter, dass derzeit mehr als 87 Millionen Spieler an einem Tag auf allen Plattformen gemeinsam zocken; pro Monat liegt die Spielerzahl immer noch bei 227 Millionen Gamern.

Um die neu erreichten Meilensteine zu feiern und noch mehr Spieler für den Titel zu begeistern, wurde auch der Verkaufspreis auf Steam vorübergehend gesenkt. Die PC-Fassung könnt ihr dort aktuell für 33 Prozent weniger, sprich für 19,99 Euro statt der sonst fälligen 29,99 Euro erwerben. Die Aktion läuft bis zum 22. Juni 2018, also diesen Freitag; dann erscheint auch die neue Dschungel-Karte Sanhok.