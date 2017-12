Ihr wollt PlayerUnknown's Battlerounds in Version 1.0 spielen? Nun, daraus wird erst mal nichts. Regionenübergreifend sind die Server des Battle-Royale-Shooters zusammengebrochen.

Eigentlich hätte man es sich gleich denken können. Die PC-Version 1.0 von PlayerUnknown's Battlegrounds geht online und schon brechen die Server unter den enormen Lasten zusammen - und das weltweit. PUBG ist damit weder in Europa, noch in den USA, noch in Asien oder sonstwo spielbar. Weiter als bis zum Hauptmenü kommt ihr aktuell nicht. Lediglich der Hinweis, dass ihr es zu einem späteren Zeitpunkt nochmal probieren sollt, euch mit den Servern zu verbinden.

Dem Entwickler sind die Probleme natürlich nicht lange verborgen geblieben. Auf Twitter wurde bereits eine Stellungnahme veröffentlicht. Nach der Ursache werde bereits geforscht. Ob es wirklich am enormen Andrang liegt? Möglicherweise verursachen andere Komplikationen den globalen Serverausfall. Allzu lange wird es mit Sicherheit nicht dauern, bis ihr wieder zocken könnt.

PC servers are down in all regions. We are investigating the cause. We greatly appreciate your patience and apologize for the inconvenience.