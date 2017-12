Um den heutigen Release von PUBG auf der Xbox One zu feiern, zocken wir den Battle-Royale-Shooter live für euch! Schaut um etwa 18 Uhr genau an dieser Stelle rein, wenn ihr wissen wollt, wer in der Gameswelt-Redaktion die Hosen anhat.

Endlich ist es soweit: PlayerUnknown's Battlegrounds macht einen riesigen Schritt und landet heute mit einem Knall auf der Xbox One. Und weil sich in unserer Redaktion schon der ein oder andere PUBG-Veteran befindet, wollten wir es uns nicht nehmen lassen, dieses Ereignis, mit einer Live-Zock-Session gebührend zu feiern.

Schaltet also heute Abend ein und lasst den Feierabend ausklingen, indem ihr uns zuseht, wer die Hosen anhat und wer sich den Mund zu voll nimmt. Wenn alles glatt geht, sind wir um 18 Uhr live. Für den Fall der Fälle: Es kann auch wenige Minuten später werden. Bleibt also dran, falls ihr hier zur vollen Stunde noch kein Bild aus dem Studio empfangt.

Live-Video von Gameswelt auf www.twitch.tv ansehen