Leak: So sieht die neue Schnee-Karte aus!

Der Battle-Royale-Shooter PlayerUnknown's Battlegrounds soll noch im weiteren Jahresverlauf neue Spielinhalte spendiert bekommen, unter anderem auch eine neue Schnee-Karte. Von dieser ist nun ein erstes Bild im Netz aufgetaucht.

Nachdem es auf Sanhok zuletzt ja in den Dschungel ging, wird es demnächst im Battle-Royale-Shooter winterlich, denn eine neue Schnee-Karte steht vor der Veröffentlichung. Noch im Jahresverlauf soll diese erscheinen, auch wenn eine offizielle Vorstellung sowie Ankündigung noch aussteht. Im Netz ist jetzt dank eines Leaks aber schonmal ein erstes Bild samt einigen Infos aufgetaucht.

Auf der E3 2018 war die neue Map kurz im Trailer zu sehen, jetzt haben Dataminer zumindest schonmal einen Kartenüberblick aus der Vogelperspektive in den Spieldateien ausgegraben. Die Landmassen sind dabei wieder zweigeteilt - getrennt durch einen Fluss. Die Größe - das war bereits bekannt - soll zwischen der von Erangel und Sanhok liegen. Auch der Name wurde geleakt und soll auf Dihor Otok lauten, zumindest sofern sich dieser bis zum Release nicht mehr ändert.

Einige wichtige Punkte auf der Map heißen Cosmodrome, DinoPark, Villa, Town, Cement Factory und Castle. Was das Wetter betrifft, dürft ihr euch auf einen Schneesturm einstellen. Der Release der Karte soll bis Winter dieses Jahres erfolgen; im Vorfeld dürfte es aber erste Testläufe auf dem Testserver geben.

Daneben gibt es wohl auch einen neuen Spielmodus namens "Conquest", der mit dem Domination-Modus aus Call of Duty vergleichbar sein soll. So müssen Spieler ein bestimmtes Gebiet auf der Karte erobern und halten. Zudem sollen auch ein Nachtmodus sowie C4 Einzug in den Battle-Royale-Titel erhalten.