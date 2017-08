Der so erfolgreiche Battle-Royale-Titel PlayerUnknown's Battlegrounds hat bisher ja sehr regelmäßig Updates erhalten. Künftig wird man die zeitliche Abfolge in dieser Form aber nicht mehr einhalten.

Erst unlängst hat Entwickler Bluehole Studio wieder ein neues Update zu PlayerUnknown's Battlegrounds veröffentlicht. Nun hat man aber offiziell bestätigt, dass man den bisherigen Patch-Rhythmus mit wöchentlichen und monatlichen Veröffentlichungen in dieser Form aber nicht mehr aufrecht erhalten wird. Als Grund hierfür nennt man, dass man Bedenken habe, das Entwicklerteam könne aufgrund der starren zeitlichen Fristen die hohen Qualitätsstandards nicht mehr einhalten.

Man habe den Eindruck gewonnen, dass man intern schon fast dazu gezwungen gewesen sei, manche Features schnell fertigzustellen. Vor allen Dingen die Zeit für Qualitätssicherung sei daher begrenzt gewesen. Durch eine flexiblere Release-Planung für die kommenden Updates versucht man nun dem entgegen zu wirken.

Vor allen Dingen die wöchentlichen Patches werden dem von nun an zum Opfer fallen. Die zusätzliche Entwicklungszeit werde dafür genutzt, um "signifikant" längere Testperioden vor dem Release der Updates in die Zyklen einzubauen. Patches und Updates sollen so in einem zuverlässigerem Stadium veröffentlicht werden.

Die Veröffentlichung der Vollversion des bisherigen Early-Access-Titels soll von diesen Plänen nicht betroffen sein und sei weiterhin wie geplant angedacht.