PlayerUnknown's Battlegrounds hat den ganzen Battle-Royale-Trend ja überhaupt erst losgetreten, ist aber zuletzt gegenüber Fortnite ins Hintertreffen geraten. Dank einer Verkaufsaktion schlägt der ehemalige Platzhirsch auf einer Plattform nun aber zurück.

Fortnite: Battle Royale aus dem Hause Epic Games ist in den vergangenen Monaten zum unangefochtenen Platzhirsch im Battle-Royale-Genre avanciert und ließ dabei auch den eigentlichen Trendsetter PlayerUnknown's Battlegrounds zurück. Auf dem PC kommt PUBG nun aber zurück - und profitiert dabei von einer Verkaufsaktion.

Laut neuen Erhebungen von SuperData, die sich den Umsatzzahlen im Juni 2018 widmen, liegt PUBG unter den PC-Titeln nunmehr auf dem dritten Rang. Im Vormonat war der Battle-Royale-Titel auf dieser Plattform noch auf Rang 9 und damit hinter Fortnite zu finden. Der Konkurrent von Epic Games lag im Juni auf dem PC indes nur auf Platz 6 in Sachen digitalen Umsätzen.

Dass PUBG derart zurück kommt, ist vor allen Dingen einer Rabattaktion bei Steam, dem Summer Sale, zu verdanken. Dort war das Spiel vorübergehend deutlich Preis reduziert zu haben, was offenbar viele Spieler dazu bewegt hat, wieder mehr Kohle für PUBG in die Hand zu nehmen. Allein im Juni wurden 4,7 Millionen Exemplare des Titels digital verkauft; dabei handelt es sich um die zweithöchste Verkaufszahl in der Historie des Spiels, denn nur im Oktober 2017 war PUBG diesbezüglich erfolgreicher was die absolute Stückzahl betrifft.

Im Konsolenbereich dominiert indes weiter Fortnite: Battle Royale in Sachen Umsatz die Konkurrenz.