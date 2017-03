Nicht alles was auf Steam im Early-Access angeboten wird, ist automatisch von Erfolg gekrönt. Jetzt ist ein neuer Titel in Rekordzeit an die Spitze geschossen. Der Name des Senkrechtstarters? PlayerUnknown's Battlegrounds.

PlayerUnknown's Battlegrounds ist seit dem 23. März bei Steam erhältlich. In den ersten drei Tagen hat es mehr als 11 Millionen US-Dollar Umsatz eingebracht. Das hat der Publisher und Entwickler Bluehole Studio bekannt gegeben. Außerdem wurde PlayerUnknown's Battlegrounds zwischenzeitlich von 67.000 Personen gleichzeitig gespielt. Zusätzlich haben sich bei Twitch zu einem Zeitpunkt über 150.000 Zuschauer das Spiel angesehen.

PlayerUnknown's Battlegrounds ist ein Online-Shooter. Die Spieler treffen in einem Battle-Royale-Modus aufeinander. Der Trailer unterhalb der News gibt einen ersten Eindruck, was euch in dem Überraschungserfolg erwartet. Wann die Vollversion erscheinen wird, ist noch nicht bekannt.