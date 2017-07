Der Launch der fertigen Version des Early-Access-Steam-Hits PlayerUnknown's Battlegrounds verzögert sich, soll aber noch dieses Jahr erfolgen.

Ursprünglich galt für PlayerUnknown's Battlegrounds ein Sechs-Monats-Plan, der vorgesehen hat, dass der Steam-Überraschungs-Hit nach einem halben Jahr die Early-Access-Phase verlässt. Wie Brendan „PlayerUnknown“ Greene nun auf Steam bekannt gegeben hat, wird sich die Veröffentlichung der fertigen Version des Mehrspieler-Survival-Shooters verzögern. Statt fest an den bisherigen Vorhaben festzuhalten, verschieben die Entwickler, um ein fertiges Spiel abzuliefern, die Veröffentlichung von PlayerUnknown's Battlegrounds.

Durch den bisherigen Plan von sechs Monaten Early-Access-Phase wäre ein Launch der Vollversion im September notwendig geworden. Stattdessen peilen die Entwickler von Bluehole Studio eine Veröffentlichung des fertigen Spiels für Ende 2017 an. Bis zu diesem Zeitpunkt soll PlayerUnknown's Battlegrounds weiterhin durch regelmäßige Updates erweitert und angepasst werden. Erst kürzlich haben die Entwickler Änderungen am Loot-System des Erfolgstitels vorgenommen (Zur News: Loot-Häufigkeit wird überarbeitet).

PlayerUnknown's Battlegrounds ist bereits in der Early-Access-Phase ein großer Erfolg für die Entwickler. So hat der am 23. März veröffentlichte Mehrspieler-Shooter Ende Juni bereits die Marke von 4 Millionen verkauften Spielen durchbrochen (Zur News: Knackt die nächste Verkaufsmarke). Auch die PlayerUnknown's-Battlegrounds-Umsatzzahlen zeigen den großen Erfolg des Titels, der den Entwicklern bereits eine hohe Millionen Summe eingebracht hat.

Neben der PC-Version soll PlayerUnknown's Battlegrounds auch für Xbox One erscheinen. Ob die Verzögerungen in der Entwicklung der fertigen Version des Mehrspieler-Shooters Einfluss auf die ursprünglich für Ende 2017 geplante Veröffentlichung der Konsolen-Version hat, ist nicht bekannt.