Der aktuelle Erfolgstitel PlayerUnknown's Battlegrounds wird auch auf der diesjährigen gamescom einen großen Auftritt haben. Die Macher kündigten nun zusammen mit der ESL ein großes Turnier an.

Im Rahmen der gamescom 2017 in Köln im August werden Entwickler Bluehole und die ESL ein großes Turnier in PlayerUnknown's Battlegrounds veranstalten. So erwartet euch im Battle-Royale-Titel das sogenannte PUBG Invitational Presented bei Bluehole and ESL.

Das Turnier soll auf der Messe vom 23. bis zum 26. August 2017 ausgetragen werden und zeigt achtzig der weltbesten Spieler im aktuellen Erfolgstitel. Es ist das erste Offline-Event zum Spiel in diesem Jahr.

Chang Han Kim, VP und Executive Producer von Bluehole, kommentiert die Ankündigung wie folgt: "Schon von vornherein wussten wir, dass der Erfolg von PUBG von der Leidenschaft der Community abhängt. Um das zu feiern, haben wir achtzig der besten Spieler aus der ganzen Welt eingeladen, damit diese im ersten Offline Invitational gegeneinander antreten. Wir sind sehr dankbar dafür, wie schnell unsere Community gewachsen ist und ich kann es kaum erwarten, von den Erlebnissen des PUBG Invitationals zu hören."

Das gamescom PUBG Invitational wird die folgenden Modi über vier Tage lang zeigen: Solo Mode, Duo Mode, Duo FPP (First Person Perspective) Mode und Squad Mode. Von insgesamt drei ausgespielten Matches wird die zusammengerechnete Gesamtpunktzahl den entsprechenden Gewinner ermitteln.

Vom 03. August an wird es allen Spielern zusätzlich möglich sein, kosmetische Verbesserungen in PUBG zu kaufen. Diese Einnahmen kommen sowohl den Siegern des gamescom PUBG Invitationals, als auch diversen Wohltätigkeitsorganisationen zu Gute. Der Preispool des Turniers beträgt insgesamt 350.000 US-Dollar. Das Event wird täglich um 16:00 Uhr deutscher Zeit von der gamescom aus auf den offiziellen Twitch-, Facebook-, YouTube-, Mixer- und Twitter-Kanälen übertragen.