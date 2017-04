Auf Steam ist Playerunknown's Battlegrounds momentan Gesprächsthema Nummer 1. Nun könnte der Hype-Titel auch Konsolen ins Visier nehmen.

Nachdem das Open-World-Survival-Spiel Battlegrounds in den letzten Wochen und Monaten auf Steam regelrecht durch die Decke geschossen ist, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die ersten Hinweise auf eine Konsolenumsetzung des Early-Access-Titels auftauchen. Die Chancen stehen sogar sehr gut. Wie Chang-han Kim, Producer des verantwortlichen Studios Bluehole mitteilte, sei es nur eine Frage der Zeit, bis Battlegrounds auch auf Konsolen erscheine.

Ihmzufolge laufe das Spiel aktuell schon über Game Preview, dem Early-Access-Angebot der Xbox One. Dort werde derzeit noch der Feinschloiff vorgenommen. Keinen Grund, sich um eine PS4-Version Sorgen machen zu müssen, denn die sei Chang-han Kim zufolge ebenfalls in Planung. Da Battlegrounds für die Xbox One schon einen recht fortgeschrittenen Status angenommen zu haben scheint, dürfte einer baldigen veröffentlichung nichts mehr im Wege stehen. Wir informieren euch, sobald es nähere Informationen gibt.