Heute gibt es gleich mehrere gute Neuigkeiten vom aktuellen Erfolgstitel PlayerUnknown's Battlegrounds. Die Macher haben ein neues Update veröffentlicht, zudem wurden zwei weitere Meilensteine in der Geschichte des Spiels erreicht.

Kurz nach der Ankündigung, den bislang gewohnten Update-Rhythmus zu ändern und Patches künftig unregelmäßig zu veröffentlichen (zur News: PlayerUnknown's Battlegrounds - Lässt den bisherigen Patch-Rhythmus fallen), hat Bluehole direkt einen frischen Patch zu PlayerUnknown's Battlegrounds nachgeschoben. Dabei handelt es sich um ein 140 MB schweres, kleineres Update, das auch keine Server-Wartung benötigt hat. In diesem sind einige kleinere Bugfixes enthalten, namentlich:

Partially fixed client crash

Fixed marker graphics bug on the World map

Fixed miscellaneous bugs with team game reconnect feature

Fixed a bug that caused a player to exit a vehicle when they pressed ‘F’ to cancel using an energy drink

Interessanter ist da vermutlich schon das Erreichen zweier neuer Meilensteine des Battle-Royale-Titels. Mittlerweile konnte Entwickler Bluehole nämlich sage und schreibe sieben Millionen Exemplare des Titels auf dem PC verkaufen. Erst vor zwei Wochen hatte man die 6-Millionen-Grenze geknackt, so dass PlayerUnknown's Battlegrounds weiterhin über ein starkes Momentum verfügt.

Die neuen Daten gehen aus dem Daten-Tracker SteamSpy hervor. Gleichzeitig wurde auch ein neuer Nutzerrekord erreicht. In den letzten 24 Stunden lag der Spitzenwert in Sachen gleichzeitig zockender Gamer bei 620.612 Spielern - und damit deutlich über 600.000! In dieser Kategorie muss man sich bei Steam weiterhin nur den beiden Valve-Eigengewächsen Dota 2 und Counter-Strike: Global Offensive geschlagen geben.