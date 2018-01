Während auf der Xbox One weiterhin nur die Game-Preview-Fassung von PlayerUnknown's Battlegrounds erhältlich ist, hat man auf dem PC ja bereits Version 1.0 erreicht. Nun beziehen die Macher Stellung dazu, wie es in Zukunft weiter gehen soll und wie es um eine Version 2.0 steht.

Spieler von PlayerUnknown's Battlegrounds müssen wohl oder übel ihre Erwartungen etwas zurückschrauben, wenn es um die Veröffentlichung einer mit umfassenden neuen Features ausgestatteten Version 2.0 des Battle-Royale-Shooters geht. Eine solche wird es aller Voraussicht nach in diesem Jahr wohl eher nicht geben.

Grund dafür ist, dass PUBG Corporation nicht wirklich eine Roadmap festgelegt hat, wie es mit dem Erfolgstitel nach Version 1.0 konkret weiter gehen soll. Aktuell liege der Fokus des Entwicklerteams weiter darauf, den Early Access mit dem Titel zu verlassen, bevor man zusätzliche Meilensteine als Ziel ausruft. Dazu dürfte dann eben auch die angesprochene Game-Preview-Version auf der Xbox One noch zählen, die zunächst auf Version 1.0 gehievt werden muss.

"Wir haben uns einfach darauf konzentriert, aus dem Early Access zu kommen, aber ich denke 1.0 ist als eine Zahl da lediglich ein ikonischer Meilenstein", so Chang Han Kim, CEO der PUBG Corporation. Version 1.0 sei demnach schlicht das Einhalten eines Versprechens gegenüber der Community gewesen, das Spiel so schnell wie möglich zu veröffentlichen und sicherzustellen, dass zunächst alle gewünschten wichtigen Features enthalten sind.

Daher werde man an dieser Version nun erstmal intensiv weiter arbeiten und sich auch flexible Updates wie im Rahmen des eigentlichen Early Access vorbehalten. "2.0 und 3.0 haben für uns daher nicht wirklich eine Bedeutung", ergänzt Chang Han Kim daher.

"Wir sehen PUBG als ein sich ständig weiter entwickelndes Online-Produkt. Es ist nicht so, dass wir eine klare Roadmap für 2.0 und 3.0 haben. Die aktuelle Version benötigt immer noch Optimierungen und Verbesserungen, so gern ich sagen würde, dass diese makellos ist. Unser primäres Ziel ist daher, die aktuelle Spielerfahrung zu verbessern und das bestmögliche Spiel zu gewährleisten."

Darüber hinaus wolle man zunächst auch den kompetitiven Aspekt von PUBG weiter stärken und diesen für Spieler auch noch genießbarer machen. "Wir werden das komplette Jahr dafür verwenden, um uns auf diese beiden Ziele zu konzentrieren", so der CEO abschließend. Zusammenfassend: Richtig fette neue Features in Form einer Version 2.0 wird es in PUBG also bis auf Weiteres nicht geben.