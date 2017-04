Im wöchentlichen Entwicklerpost auf Steam äußerte sich Bluehole nun zur Cheater-Problematik in ihrem Spiel. In den nächsten Wochen und Monaten will man neue Maßnahmen implementieren, um Cheatern das Leben so schwer wie möglich zu machen.

Bluehole, der Entwickler hinter PlayerUnknown's Battleground hat sich in seinem wöchentlichen Blog auf Steam über die Problematik mit Cheatern in iherem Online-Actionspiel geäußert. Demnach werde man in den nächsten Wochen und Monaten neue Maßnahmen ergreifen, die die Nutzung von Cheats erschweren sollen.

Laut den Entwicklern sei das allerdings kein leichtes Unterfangen, denn der Kampf gegen Cheater sei ein fortwährendes Ärgernis. Allerdings habe man in dieser Woche bereits zwei große Schwachstellen ausgemerzt, die aktuell genutzten Cheats Zugang zum Spiel gewährten. Man werde auch weiterhin daran arbeiten, Cheats unbrauchbar zu machen und die Sicherheit von Battleground zu verbessern.

Bluehole gab auch eine Erklärung ab, wieso man die wachsende Kritik und die Diskussionen rund um Cheater im offiziellen Reddit-Forum kommentarlos gelöscht und unterbunden hat. Man wollte nicht, dass die Programme noch bekannter werden und ihre Runden in der Community drehen.

Zu guter Letzt gab der Entwickler an, dass man die Ursache für die großen Lags, die in letzter Zeit die Spieler plagten, gefunden habe und man aktuell dabei sei, diese zu beheben. Das sei allerdings gar nicht so einfach, denn bei diesem Problem müsse man tief in die Engine eingreifen. Wann genau die Lags also behoben werden, ist noch nicht klar.