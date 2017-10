Auf dem PC ist PlayerUnknown's Battlegrounds ja schon lange nicht mehr zu bremsen und auch auf der Xbox One soll der Battle-Royale-Titel für Furore sorgen. Nun wurde bekannt, welche Version die Microsoft-Konsole ebenfalls erhalten wird.

Der Battle-Royale-Titel lebt von seinen Online-Features und ist daher generell am digitalen Markt zuhause. Bis dato können PC-Spieler PUBG auch nur in digitaler Form über Steam Early Access beziehen. Auf der Xbox One wird dem aber nicht der Fall sein.

Zwar werden Konsolenspieler auf der Xbox One PlayerUnknown's Battlegrounds natürlich ebenfalls in digitaler Form erwerben können, auf der Microsoft-Plattform soll es darüber hinaus aber auch eine klassische Retail-Version geben.

Auf die Frage, wie es denn mit einer Box-Version aussehe, sagt Spielschöpfer Brendan "PlayerUnknown" Greene gegenüber IGN: "Das ist das, was ich will. Mit der Xbox kommt die Box in die Läden. Das wird cool sein, in einen Laden zu gehen und mein Spiel in den Regalen stehen zu sehen. Das ist nicht gerade etwas, das ich mir vor vier Jahren hätte vorstellen können."

Eine Retail-Version von PUBG lässt sich mit Microsoft als Publisher sicherlich einfach bewerkstelligen. Ob es eine solche später auch mal auf dem PC geben wird, ist derzeit nicht klar und offen. Der Termin für Version 1.0 des Battle-Royale-Titels sowie der Xbox-One-Version steht indes weiter aus; der Release soll aber noch 2017 über die Bühne gehen.